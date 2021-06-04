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Вместе с Марго Роби и Киану Ривзом. Сабина Алтынбекова номинирована в топ-100 самых красивых лиц 2021 года

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Вместе с Марго Роби и Киану Ривзом. Сабина Алтынбекова номинирована в топ-100 самых красивых лиц 2021 года
Фото: instagram.com/altynbekova_20/
Новости спорта Еще Около спорта
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Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вошла в список номинантов The 100 Most Beautiful Faces of 2021 - "100 самых красивых лиц 2021 года", сообщают Vesti.kz

Рейтинг ежегодно проводит развлекательный сайт TC Candler. В этот раз наряду с Алтынбековой в числе претендентов Марго Роби, Киану Ривз, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и много других звезд кино и спорта.

"Сабина Алтынбекова номинирована в "Лица 2021 года". Поздравляем! В поддержку, пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте", - говорится в сообщении TC Candler в Instagram.

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Метки:
Алтынбекова Сабина Бекхэм Дэвид Роналду Криштиану Ривз Киану

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