В семье Роналду произошла трагедия

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти одного из своих двоих новорожденных детей, передает корреспондент Vesti.kz.

37-летний португалец написал об этом в своем Instagram.

"С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашего ребенка дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", - написал португалец.

Отметим, что осенью прошлого года стало известно о беременности его супруги Джорджины Родригес. Она должна была родить мальчика и девочку. Они уже воспитывали четырех детей.

В 2010 году Роналду впервые стал отцом. Мать ребенка неизвестна. Португалец утверждает, что не имеет права разглашать ее имя. В 2017 году в семье Криштиану случилось прибавление после того, как суррогатная мать родила близнецов Эву Марию дос Сантос и Матео. Также в конце 2017 года Джорджина, отношения с которой у футболиста начались в 2016-м, родила первого совместного ребенка, которого зовут Алан Мартин.

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