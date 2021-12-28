Уволенная из UFC девушка-боец поделилась соблазнительным фото в платье с глубоким декольте

Одна из самых сексуальных девушек ММА американка Рэйчел Остович опубликовала очередное горячее фото в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она позирует в нарядном и в то же время соблазнительном платье с глубоким декольте:

На нее подписаны 819 тысяч человек, а в ее Instagram можно встретить немало откровенных фото, некоторые из них публикуем ниже:

30-летняя Остович с 2017 года выступала на профессиональном уровне в таких промоушенах, как Invicta Fighting Championships и UFC. В 2020 году, после трех поражений, была уволена из UFC. В апреле 2021-го перешла в BKFC, промоушен боев на голых кулаках.