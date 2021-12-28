Уволенная из UFC девушка-боец поделилась соблазнительным фото в платье с глубоким декольте

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
30-летняя Остович с 2017 года выступала на профессиональном уровне в таких промоушенах, как Invicta Fighting Championships и UFC. В 2020 году, после трех поражений, была уволена из UFC. В апреле 2021-го перешла в BKFC, промоушен боев на голых кулаках.