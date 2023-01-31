У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман?

В Сети обсуждается новость о вероятном романе между известными казахстанскими спортсменами - Фирузой Шариповой и Артемом Резниковым, сообщают Vesti.kz.

28-летняя боксерша и 31-летний боец ММА находятся на отдыхе в Таиланде.

Внимание к себе пара приковала, заявив об ограблении. Шарипова и Резников разместили сообщения в своих социальных сетях с разницей в несколько часов. К обоим спортсменам воры забрались на виллы. Совпадение выглядело слишком странным.

Теперь же Шарипова и Резников публикуют фото с одинаковых локаций.

А на одном из видео боец даже заснял боксершу в кругу своих близких.

Шарипова уже отреагировала на слухи, но ни подтверждать, ни отрицать роман с Резниковым не стала.

"Личную жизнь не комментирую", - написала боксерша в Instagram.

Напомним, что ранее Шарипова была в браке с боксером Денисом Рыбаком, за которого вышла замуж в 2015 году. В середине 2017-го пара развелась. А в начале 2020 года Шарипова родила ребенка, чей отец, не афишируется. Сын также отдыхает с боксершей в Таиланде.

И Резников, и Шарипова сейчас выступают в лиге АСА.

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