Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Около спорта
Сегодня 07:08
 

В семье капитана сборной Казахстана по футболу случилась трагедия

  Комментарии

Поделиться
В семье капитана сборной Казахстана по футболу случилась трагедия ©Depositphotos

Футболистка московского ЦСКА и капитан сборной Казахстана Юлия Мясникова сообщила о трагедии в семье в начале 2025 года, передает Vesti.kz.

Поделиться

Футболистка московского ЦСКА и капитан сборной Казахстана Юлия Мясникова сообщила о трагедии в семье в начале 2025 года, передает Vesti.kz.

Ушел из жизни родной дядя Юлии. Причина смерти на данный момент неизвестна.

"Мне ничего не надо, просто больше не забирай у меня никого. Ты навсегда в моем сердце 03.01.2025", -  написала 31-летняя спортсменка, выложив фото с дядей в инстаграме.

Это же фото она опубликовала в телеграм-канале, подписав: "Как много у нас было планов. Навсегда в моем сердце 03.01.2025", - отметила Мясникова.


О том, что это родной дядя Мясниковой, в комментариях к ее посту рассказала вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа.

Мясникова Юлия Футбол Сборная РК по футболу

Реклама

Живи спортом!