Секс-символ ММА показала откровенное видео и фото

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант из США выложила очередные вызывающие фото и видео в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом фанаты одобрительно встретили активность девушки в соцсетях. На ее страницу подписаны 3 миллиона человек.

27-летняя Ванзант считается секс-символом ММА. В 2013 году дебютировала в UFC, откуда летом 2020-го ушла в американский промоушен Bare Knuckle FC, который проводит бои на голых кулаках. В новой лиге у нее дела складываются не очень, в первых двух схватках она уступила Британ Харт и Рэйчел Остович.

Ванзант замужем за Остином Вандерфордом, профессиональным бойцом ММА. Свадьба прошла в сентябре 2018-го. Пара начала встречаться за год до этого.