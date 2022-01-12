Секс-символ ММА показала глубокое декольте и восхитила фанатов

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант "в плохом настроении" выложила новые вызывающие фото в Instagram, вызвав одобрительную реакцию у фанатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня я выгляжу не очень. Но в этот день…… 🔥🤣", - с юмором прокомментировала Ванзант свою новую фотогалерею.

Снимки были встречены поклонниками с возгласом "Wow".

Добавим, что американка подписала контракт с промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. В новой лиге она дебютировала 6 февраля 2021-го, где в главном бою вечера по итогам пяти раундов проиграла Британ Харт.

Второй поединок в рамках BKFC Ванзант провела 23 июля против бывшего бойца UFC Рэйчел Остович и также проиграла судейским решением.