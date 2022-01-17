Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Шмидт занимается легкой атлетикой с 6-7-летнего возраста. Привлекла к себе повышенное внимание зрителей и специалистов, выиграв серебряные медали в эстафете 4 на 400 метров на европейском чемпионате в возрасте до 20 лет в Италии. Также взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
По сравнению с другими спортсменками она ведет себя более скромно в соцсетях, хотя и у нее временами попадаются очень интересные фото: