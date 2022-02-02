Самая популярная казахстанская боксерша показала свои фото для Playboy

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, дебютировавшая в прошлом году на профи-ринге, анонсировала свою фотосессию в журнале Playboy, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о совместном проекте спортсменки и издания, а теперь Лукас обратилась к своим подписчикам Instagram с призывом.

"А еще больше моих крутых фотографий вы сможете увидеть внутри журнала 😱❤️", - прокомментировала пост спортсменка.

Добавим, что в декабре 2021 года Лукас дебютировала в профи на вечере бокса в Нур-Султане, победив Светлану Василевскую из Украины.

Казахстанская боксерша снялась для Playboy