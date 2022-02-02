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Самая популярная казахстанская боксерша показала свои фото для Playboy

Самая популярная казахстанская боксерша показала свои фото для Playboy
©instagram.com/angelina_lukas1997/
Новости спорта Еще Около спорта

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, дебютировавшая в прошлом году на профи-ринге, анонсировала свою фотосессию в журнале Playboy, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о совместном проекте спортсменки и издания, а теперь Лукас обратилась к своим подписчикам Instagram с призывом. 

"А еще больше моих крутых фотографий вы сможете увидеть внутри журнала 😱❤️", - прокомментировала пост спортсменка.

Добавим, что в декабре 2021 года Лукас дебютировала в профи на вечере бокса в Нур-Султане, победив Светлану Василевскую из Украины.


Казахстанская боксерша снялась для Playboy

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Метки:
Лукас Ангелина Девушки в спорте

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