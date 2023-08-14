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Роналду - самая популярная Instagram-звезда в мире. А на кого из казахстанцев он подписан?

Роналду - самая популярная Instagram-звезда в мире. А на кого из казахстанцев он подписан?
©Instagram/Cristiano

Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые рекорды популярности в социальных сетях. Уже на протяжении нескольких лет португальский футболист является пользователем с самой большой аудиторией в Instagram. Теперь за его обновлениями в соцсети следят уже свыше 600 миллионов пользователей. Сам же спортсмен подписан на 566 аккаунтов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто из казахстанцев есть в списке избранных, на которых подписана самая популярная звезда Instagram.

Больше 11 лет назад Роналду создал аккаунт в Instagram. Даже с учетом всей любви к себе и уверенности в том, что он лучший в своем деле, вряд ли Криштиану в тот момент мог представить, что вскоре он будет самым популярным человеком в этой соцсети. 

Осенью 2018-го Роналду стал им, опередив по количеству подписчиков американскую певицу Селену Гомес. Затем Криштиану становился первым человеком в истории Instagram, который добирался до отметки 250, 300, 400, 500 и 600 миллионов подписчиков. Сейчас Роналду уступает лишь официальному аккаунту Instagram в Instagram (да-да), у которого 651 миллион фолловеров, а топ-3 замыкает извечный соперник португальца Лионель Месси (482 миллиона).

Сам Криштиану следит в соцсетях за многими знаменитостями. Среди них немало его коллег-футболистов, с большей частью из которых ему доводилось играть на одном поле, также можно отметить спортсменов из других видов спорта - особенно боксеров и бойцов ММА, моделей, актеров и не только.

Среди 566 аккаунтов, на которых подписан самый популярный Instagram-пользователь, есть двое казахстанцев. Кто же эти счастливчики?

Во-первых, это прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин. Самый популярный отечественный спортсмен в этой соцсети, на которого подписано 4,8 миллиона пользователей. Любопытно, что сам Головкин на Роналду не подписан. Вернее, он следил за обновлениями португальской суперзвезды до конца прошлого года, а в декабре СМИ обратили внимание, что казахстанец отписался от Криштиану.

Сам Роналду либо не заметил этого, либо не придал этому значение, так как продолжает быть подписанным на GGG. Несколько лет назад два мастера своего дела встречались во время съемок коммерческого ролика для DAZN. Кроме того, известно, что Головкин называл Роналду своим любимым футболистом. Хотя сейчас Геннадий подписан лишь на одного представителя этого вида спорта - Златана Ибрагимовича.

Вторым казахстанцем, на которого подписан сам Роналду, является 15-летний Али Турганбеков. Особенный подросток, родившийся без ног, известен тем, что встречался с большим количеством знаменитых футболистов, среди которых и Роналду с Месси. 

В конце 2019 года Али встретился с Криштиану, причем для казахстанца эта встреча была неожиданной. Как рассказывал сам герой, эта встреча стала возможна благодаря Хабибу Нурмагомедову. Именно именитый экс-чемпион UFC организовал ее для Али. 

С тех пор Роналду подписан на Турганбекова, хотя активности со стороны португальского футболиста на странице казахстанца в виде лайков и комментариев не было. Всего за обновлениями Али в Instagram следят 394 тысячи пользователей. 

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Метки:
Футбол Роналду Криштиану Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Португалия Казахстан Месси Лионель Ибрагимович Златан Нурмагомедов Хабиб UFC

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