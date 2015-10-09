Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан признан лучшим спортсменом Казахстана в мае. Голосование проходило среди читателей Vesti.kz.

По итогам каждого месяца мы выбираем спортсмена, который, по мнению болельщиков, показал наилучший результат. В декабре среди них будет выбран Спортсмен года.

Чем Айтмухан отметился в мае?

Ризабек Айтмухан продолжает оправдывать статус одного из самых талантливых борцов мира. В мае 22-летний казахстанец стал обладателем золота молодежного чемпионата Азии.

Итоги голосования

В финале турнира в весовой категории до 125 килограммов Айтмухан уверенно победил представителя Индии Лаки Лаки со счётом 10:0, не оставив сопернику шансов и став чемпионом Азии в новой для себя категории.

В мае на звание лучшего по версии Vesti.kz были номинированы пять спортсменов: Ризабек Айтмухан (борьба), Стас Покатилов (футбол), Роман Старченко (хоккей), Жалгас Кайролла (дзюдо), Асем Орынбай (стендовая стрельба).

Айтмухан выиграл с большим отрывом. Он набрал 61 процент голосов.

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