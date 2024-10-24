Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Около спорта
Вчера 13:34
 

Реакция Роналду на нокаут Нганну попала на видео и стала вирусной

  Комментарии

Поделиться
Реакция Роналду на нокаут Нганну попала на видео и стала вирусной ©ФК "Аль-Наср"

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду посетил бой камерунского бойца смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (18-3), передает Vesti.kz.

Поделиться

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду посетил бой камерунского бойца смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (18-3), передает Vesti.kz.

В главном бою турнира лиги PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он нанес досрочное поражение бразильцу Ренану Феррейре (13-4-0-3). Реакция Роналду на нокаут попала на видео и вызвала в сети ажиотаж.

Отметим, что Роналду с прошлого года выступает за саудовский "Аль-Наср". Его контракт с командой действует до следующего года.

Роналду Криштиану Футбол MMA Саудовская Аравия

Реклама

Живи спортом!