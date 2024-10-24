Реакция Роналду на нокаут Нганну попала на видео и стала вирусной

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду посетил бой камерунского бойца смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (18-3), передает Vesti.kz.

В главном бою турнира лиги PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он нанес досрочное поражение бразильцу Ренану Феррейре (13-4-0-3). Реакция Роналду на нокаут попала на видео и вызвала в сети ажиотаж.

La Reacciones de Cristiano Ronaldo al ver ganar a su amigo!pic.twitter.com/hhfaXvqicj — Arielipillo (@arielipillo) October 23, 2024

Отметим, что Роналду с прошлого года выступает за саудовский "Аль-Наср". Его контракт с командой действует до следующего года.