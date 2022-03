Президент UFC отреагировал на пощечину Уилла Смита

Президент UFC Дана Уайт высказался об инциденте, произошедшем на 94-й церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время церемонии награждения знаменитый американский киноактер Уилл Смит поднялся на сцену и дал сильную пощечину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).

"Наконец-то "Оскар", который заслуживает того, чтобы его смотреть. А Крис Рок умеет держать удар", - написал глава промоушена в своем Twitter.

FINALLY!!!!! there's an #Oscars show worth watching. AND @chrisrock has a chin https://t.co/SYahGonQTg