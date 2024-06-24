Появилось трогательное обращение Хабиба после трагических событий в Дагестане

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях пост относительно произошедших событий в Дагестане, передают Vesti.kz.
"Соболезную всем родным и близким пострадавших.
Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой.
Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение.
Воспитание душ важнее, чем воспитание тел.
Дагестан ❤️🤲", - написал он на своей странице в Instagram.
Напомним, 23 июня вооруженные люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. Есть пострадавшие как среди мирного населения, так и среди полицейских.
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