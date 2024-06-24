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Появилось трогательное обращение Хабиба после трагических событий в Дагестане

Появилось трогательное обращение Хабиба после трагических событий в Дагестане
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях пост относительно произошедших событий в Дагестане, передают Vesti.kz.

"Соболезную всем родным и близким пострадавших.

Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой.

Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение.

Воспитание душ важнее, чем воспитание тел.

Дагестан ❤️🤲", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, 23 июня вооруженные люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале. Есть пострадавшие как среди мирного населения, так и среди полицейских.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC MMA

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