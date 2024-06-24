Появилось трогательное обращение Хабиба после трагических событий в Дагестане

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях пост относительно произошедших событий в Дагестане, передают Vesti.kz.

"Соболезную всем родным и близким пострадавших.

Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой.

Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение.

Воспитание душ важнее, чем воспитание тел.

Дагестан ❤️🤲", - написал он на своей странице в Instagram.