Напарник Роналду спас человека

Капитан "Манчестер Юнайтед" португалец Бруну Фернандеш помог мужчине, которому стало плохо в самолете, передает Vesti.kz со ссылкой на Football Tweet.

Это произошло по пути из Англии в Португалию. Футболист во время полета пошел в туалет в задней части воздушного судна и заметил, что мужчина потерял сознание. Фернандеш позвал на помощь и помог члена экипажа привести человека в чувство.

Впереди у национальной сборной Португалии, за которую Фернандеш играет вместе с Криштиану Роналду - два матча Лиги наций. 15 ноября команда сыграет против Польши, а 18 ноября – против Хорватии. Первая игра будет домашней, а вторая – гостевой.

Отметим, что Фернандеш с 2020 года играет за "Манчестер Юнайтед". За маникунианцев он провел 170 матчей и забил 56 голов.