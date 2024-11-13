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Напарник Роналду спас человека

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Напарник Роналду спас человека ©twitter.com/UEFAcom_pt

Капитан "Манчестер Юнайтед" португалец Бруну Фернандеш помог мужчине, которому стало плохо в самолете, передает Vesti.kz со ссылкой на Football Tweet.

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Капитан "Манчестер Юнайтед" португалец Бруну Фернандеш помог мужчине, которому стало плохо в самолете, передает Vesti.kz со ссылкой на Football Tweet.

Это произошло по пути из Англии в Португалию. Футболист во время полета пошел в туалет в задней части воздушного судна и заметил, что мужчина потерял сознание. Фернандеш позвал на помощь и помог члена экипажа привести человека в чувство.

Впереди у национальной сборной Португалии, за которую Фернандеш играет вместе с Криштиану Роналду - два матча Лиги наций. 15 ноября команда сыграет против Польши, а 18 ноября – против Хорватии. Первая игра будет домашней, а вторая – гостевой.

Отметим, что Фернандеш с 2020 года играет за "Манчестер Юнайтед". За маникунианцев он провел 170 матчей и забил 56 голов.

Роналду Криштиану Португалия Футбол Около спорта

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