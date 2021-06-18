Криштиану Роналду первым в мире набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим в своем аккаунте в Instagram 300 миллионов подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На втором месте расположился Дуэйн Джонсон - американский рестлер, музыкант, певец и киноактер, известный под псевдонимом Скала, - у него 246 миллионов подписчиков.
На третьем месте американская актриса и певица, обладательница премии "Грэмми" - Ариана Гранде. На нее подписаны 244 миллиона человек.
Напомним, что Роналду, имеющий контракт с туринским "Ювентусом", в эти дни принимает участие в Евро-2020 в составе сборной Португалии.
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