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Красотка из ММА поделилась горячим видео и вызывающим фото

Красотка из ММА поделилась горячим видео и вызывающим фото
©instagram.com/paigevanzant
Новости спорта Еще Около спорта

Известная своими откровенными снимками бывшая боец UFC Пейдж Ванзант решила не менять своим привычкам, опубликовав на странице своего Instagram вызывающее фото и горячее видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На снимке она позирует в нижнем белье и обтягивающем топике, а видео вы можете сами оценить:

 

27-летняя американка летом прошлого года подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. В новой лиге она дебютировала 6 февраля 2021-го, где в главном бою вечера по итогам пяти раундов проиграла Британ Харт. Второй поединок в рамках BKFC Ванзант провела 23 июля против бывшего бойца UFC Рэйчел Остович и также проиграла судейским решением.

У Ванзант три миллиона подписчиков в Instagram, которых она не перестает радовать откровенными снимками.

Кстати, после поражения от Остович Пейдж находилась в глубокой депрессии, но, как видно, она быстро выкарабкалась из психологической ямы.

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Метки:
MMA UFC

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