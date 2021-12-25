Красотка из ММА поделилась горячим видео и вызывающим фото

Известная своими откровенными снимками бывшая боец UFC Пейдж Ванзант решила не менять своим привычкам, опубликовав на странице своего Instagram вызывающее фото и горячее видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На снимке она позирует в нижнем белье и обтягивающем топике, а видео вы можете сами оценить:

27-летняя американка летом прошлого года подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. В новой лиге она дебютировала 6 февраля 2021-го, где в главном бою вечера по итогам пяти раундов проиграла Британ Харт. Второй поединок в рамках BKFC Ванзант провела 23 июля против бывшего бойца UFC Рэйчел Остович и также проиграла судейским решением.

У Ванзант три миллиона подписчиков в Instagram, которых она не перестает радовать откровенными снимками.

Кстати, после поражения от Остович Пейдж находилась в глубокой депрессии, но, как видно, она быстро выкарабкалась из психологической ямы.