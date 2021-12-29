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Конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max продлен до 10 января

Конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max продлен до 10 января
Новости спорта Еще Около спорта

Букмекерская компания 1хBet совместно со спортивным порталом Vesti.kz объявляют о продлении конкурса "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max до 10 января 2022 года.

Напомним правила конкурса. Участвовать в нем может абсолютно любая казахстанка старше 16 лет. Для этого до 10 января 2022 года вам нужно прислать в редакцию Vesti.kz интересный, креативный снимок на спортивную тематику - поле для фантазии безграничное. Снимок - обязательно свой. Фото, а лучше несколько (чтобы мы могли выбрать), нужно отправить на наш e-mail: vestisporta.kz@gmail.com. Также к фото нужно добавить информацию о себе: ФИО, возраст, место проживания и что для вас спорт.

Как теперь будет проходить конкурс?

  1. До 23:59 часов 10 января 2022 года будет происходить прием заявок для участия в конкурсе. За новый iPhone 13 Pro Max смогут бороться только те девушки, которые выполнят все правила конкурса.

  2. 12 января в 10:00 по времени Нур-Султана на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet будет запущено голосование, которое продлится до 20:00 13 января 2022 года по времени Нур-Султана.

  3. Победительница будет объявлена по итогам подсчета голосов на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet после всех перепроверок на накрутки голосов. Победительница, которая не нарушит правила и получит наибольшее количество голосов, получит от 1хBet новый iPhone 13 Pro Max. Если несколько участниц получат одинаковое количество голосов по итогам голосования, то победительница среди них будет выбрана случайным образом с помощью сервиса random.org. Время и место вручения приза будут согласованы с победительницей.

С правилами участия в конкурсе можете ознакомиться по следующей ссылке.

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Метки:
Конкурс Букмекеры 1xbet Хочешь iPhone 13 Pro Max?

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