 ZUQNL3Q941wyfPPVwbnu6KG79YAI0HIL0IaNzydN
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

КФФ назначила нового руководителя пресс-службы. Она заменит известного комментатора

КФФ назначила нового руководителя пресс-службы. Она заменит известного комментатора
©КФФ
Новости спорта Еще Около спорта

PR-специалист Гульмира Шутанова возглавила департамент пресс-службы Казахстанской федерации футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в должности руководителя PR-службы работал известный спортивный комментатор Ермухамед Маулен.

Сегодня, 1 апреля, Шутанова приступила к своим трудовым обязанностям.

При этом Маулен продолжит свою работу в сборной Казахстана в качестве пресс-атташе.

Ранее в Профессиональной футбольной лиге Казахстана был избран новый президент - российский специалист Рохус Шох.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КФФ Назначения

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:34
Около спорта
КФФ назначила нового руководителя пресс-службы. Она заменит известного комментатора КФФ назначила нового руководителя пресс-службы. Она заменит известного комментатора
Вчера , 12:06
Около спорта
ФК "Кайрат" обратился к Президенту Казахстана после задержания Боранбаева ФК "Кайрат" обратился к Президенту Казахстана после задержания Боранбаева
30 марта, 20:48
Около спорта
Экс-чемпион мира восхитился пощечиной Уилла Смита на вручении "Оскара" Экс-чемпион мира восхитился пощечиной Уилла Смита на вручении "Оскара"
30 марта, 17:52
Около спорта
Сабина Алтынбекова показала свою шикарную фигуру Сабина Алтынбекова показала свою шикарную фигуру
29 марта, 18:17
Около спорта
Ведущего "Оскара" после удара от Уилла Смита сравнили с Головкиным Ведущего "Оскара" после удара от Уилла Смита сравнили с Головкиным
29 марта, 14:20
Около спорта
Казахстанский марафонец выставил на продажу свой значок депутата Казахстанский марафонец выставил на продажу свой значок депутата
28 марта, 22:49
Около спорта
Президент UFC отреагировал на пощечину Уилла Смита Президент UFC отреагировал на пощечину Уилла Смита
28 марта, 21:28
Около спорта
Внук Мохаммеда Али пошутил про Головкина и "Канело" Внук Мохаммеда Али пошутил про Головкина и "Канело"
28 марта, 16:06
Около спорта
Уилл Смит ударил ведущего "Оскара" и получил предложение на бой Уилл Смит ударил ведущего "Оскара" и получил предложение на бой
28 марта, 15:18
Около спорта
Скандал с пощечиной и глубокое декольте. Как в Сети оценили дерзкий наряд сестер Уильямс на церемонии "Оскар" Скандал с пощечиной и глубокое декольте. Как в Сети оценили дерзкий наряд сестер Уильямс на церемонии "Оскар"
28 марта, 14:07
Около спорта
Сестры Уильямс покорили "Оскар" в откровенных платьях и "забрали" статуэтку Сестры Уильямс покорили "Оскар" в откровенных платьях и "забрали" статуэтку
27 марта, 20:38
Около спорта
Ушел из жизни основатель Alash Media Group Батыр Казыбаев Ушел из жизни основатель Alash Media Group Батыр Казыбаев
24 марта, 20:58
Около спорта
Появилось видео погони полиции за МакГрегором Появилось видео погони полиции за МакГрегором
24 марта, 10:27
Около спорта
Главному мерзавцу UFC грозит тюремный срок Главному мерзавцу UFC грозит тюремный срок
24 марта, 09:49
Около спорта
МакГрегора снова задержали. Подробности МакГрегора снова задержали. Подробности
20 марта, 19:26
Около спорта
Массовой дракой фанатов закончился турнир по кикбоксингу Массовой дракой фанатов закончился турнир по кикбоксингу
17 марта, 23:53
Около спорта
В Индии началось расследование в отношении Шараповой и Шумахера В Индии началось расследование в отношении Шараповой и Шумахера
17 марта, 11:53
Около спорта
Боец ММА скончался после дебюта Боец ММА скончался после дебюта
16 марта, 15:32
Около спорта
"Я отдавалась от самого начала...". Эротический танец казахстанской спортсменки взбудоражил фанатов "Я отдавалась от самого начала...". Эротический танец казахстанской спортсменки взбудоражил фанатов
15 марта, 23:58
Около спорта
Боец UFC обезвредил хулигана в ресторане Боец UFC обезвредил хулигана в ресторане
15 марта, 23:29
Около спорта
Тайсон продает "откушенные уши" Холифилда Тайсон продает "откушенные уши" Холифилда
12 марта, 16:18
Около спорта
"Плохая девочка". Секс-символ ММА показала свои прелести в откровенном наряде "Плохая девочка". Секс-символ ММА показала свои прелести в откровенном наряде
6 марта, 19:00
Около спорта
Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок
6 марта, 00:15
Около спорта
Кларенс Зеедорф принял ислам Кларенс Зеедорф принял ислам
5 марта, 21:25
Около спорта
Олимпийскую чемпионку арестовали за контрабанду наркотиков Олимпийскую чемпионку арестовали за контрабанду наркотиков
3 марта, 15:23
Около спорта
Тяжелоатлетов из России обвинили в применении допинга Тяжелоатлетов из России обвинили в применении допинга
25 февраля, 22:21
Около спорта
Казахстанские журналисты-горнолыжники провели соревнования на Шымбулаке Казахстанские журналисты-горнолыжники провели соревнования на Шымбулаке
23 февраля, 11:43
Около спорта
Видео для взрослых казахстанской спортсменки взбудоражило соцсети Видео для взрослых казахстанской спортсменки взбудоражило соцсети
23 февраля, 11:32
Около спорта
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
21 февраля, 09:06
Около спорта
Казахстанская спортсменка зажгла откровенными фото Казахстанская спортсменка зажгла откровенными фото

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus