Жена Лионеля Месси занялась бизнесом

Супруга аргентинской звезды футбола Лионеля Месси Антонелла Рокуццо стала лицом компании CASETiFY, специализирующейся на чехлах для смартфонов, передают Vesti.kz.
CASETiFY популярна среди миллениалов и знаменитостей. Компания совместно с Антонеллой Рокуццо выступила пять моделей чехлов для iPhone и Samsung. Каждая из моделей состоит из разных оттенков розового цвета и посвящена теме материнства и прав женщин.
100 процентов прибыли, полученной от продажи этих чехлов, пойдет в счет некоммерческой организации Equity Now, занимающейся вопросами гендерного равенства.
Стоимость чехлов варьируется от 60 до 75 долларов. Они будут продавать чехлы для мобильных телефонов, а тема продуктов вдохновлена матерями.
Антонелла Рокуццо ранее всегда подчеркивала важность материнства для женщин:
"Мое послание мамам по всему мир. Оберните свои неудачи и успех любовью и двигайтесь дальше. Не сравнивайте себя ни с кем, все наши пути уникальны, но связь между мамой и сыном вечна, наслаждайтесь этим!"
Загрузка матч-центра...
Реклама