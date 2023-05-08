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Жена Лионеля Месси занялась бизнесом

Жена Лионеля Месси занялась бизнесом
©casetify.com

Супруга аргентинской звезды футбола Лионеля Месси Антонелла Рокуццо стала лицом компании CASETiFY, специализирующейся на чехлах для смартфонов, передают Vesti.kz.

CASETiFY популярна среди миллениалов и знаменитостей. Компания совместно с Антонеллой Рокуццо выступила пять моделей чехлов для iPhone и Samsung. Каждая из моделей состоит из разных оттенков розового цвета и посвящена теме материнства и прав женщин.

100 процентов прибыли, полученной от продажи этих чехлов, пойдет в счет некоммерческой организации Equity Now, занимающейся вопросами гендерного равенства.

Стоимость чехлов варьируется от 60 до 75 долларов. Они будут продавать чехлы для мобильных телефонов, а тема продуктов вдохновлена ​​матерями.

Антонелла Рокуццо ранее всегда подчеркивала важность материнства для женщин:

"Мое послание мамам по всему мир. Оберните свои неудачи и успех любовью и двигайтесь дальше. Не сравнивайте себя ни с кем, все наши пути уникальны, но связь между мамой и сыном вечна, наслаждайтесь этим!"

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Месси Лионель

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