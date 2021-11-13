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"Хочу быть как Головкин". "Мисс Спорт-2021" - о тренировках, Олимпиаде, GGG и "Мисс Казахстан"

"Хочу быть как Головкин". "Мисс Спорт-2021" - о тренировках, Олимпиаде, GGG и "Мисс Казахстан"
©Vesti.kz
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20-летняя Данагуль Карабай стала победительницей конкурса "Мисс Спорт", который проводился порталом Vesti.kz. Девушка из Павлодара получила второй шанс и примет участие в финале "Мисс Казахстан-2021".

Кандидатка на получение главной награды страны не скрывала своих эмоций и в интервью рассказала о своей мечте. Помимо этого, девушка назвала кумиров, в числе которых оказался и чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин.

- Какие впечатления от победы?

- Очень обрадовались всей семьей. Я параллельно работаю тренером, и все родители детей и их родные голосовали за меня. Я очень рада, что мне предоставили такую честь. Я хочу доказать, что спортивные девушки могут бороться за титул "Мисс Казахстана".

- Как вы пришли в спорт?

- Я боялась воды и меня записала на тренировки моя сестра. В итоге я стала мастером спорта. Специализируюсь на плавании баттерфляем и на спине. 

- Самое знаковое соревнование?

- Как карантин начался, сбавили темпы. Тогда и Олимпиада началась, а больше внимания уделяли Баландину. Мы болели за него. А так, самое значимое... Несколько лет назад мы ездили в Санкт-Петербург, там были международные соревнования, в которых я заняла первое место. 

- Когда пришла мысль поучаствовать в конкурсе красоты?

- Каждая девушка с детства мечтает о конкурсах красоты. Сейчас я больше склоняюсь к тому, что формат конкурса более национальный. Каждая девушка уникальна по-своему. Мы обмениваемся опытом, традиции смешиваются. Мы проводим дебаты с девушками на казахском языке. Мой первый конкурс был в университете - я его выиграла, затем стала "Вице-мисс Павлодара". Тогда я поняла, что хочу проявить себя в этой сфере.

- Насколько сложно совмещать ваши сферы?

- Сложно совмещать тренировки, репетиции, съемки, учебу и конкурсы. Чтобы чего-то добиться, нужно стараться. Я не скажу, что у меня много фанатов. Главное, быть достойным и проявлять себя.

- Мисс Вселенная или Олимпиада. Чтобы вы выбрали?

- Это сложный выбор. Для меня это равноценные события. Родители гордятся тем, что я могу хорошо выступить в плавании и на сцене. Это мечта детства. Если была бы возможность, хотела бы поучаствовать и там, и там. Меня уже выбрали "Мисс Спорт" - это накладывает ответственность.

- Кто ваши кумиры?

- Майкл Феллпс, думаю, у каждого пловца. А из Казахстана - Дмитрий Баландин. Мы всей семьей радовались, когда он выиграл золото Олимпиады. Из девушек мне нравится Ирина Архипова. Она мастер спорта из Алматы. Также мы любим смотреть бокс. Я очень радовалась за Сакена Бибосынова и Серика Темиржанова. В декабре Головкин возвращается на ринг. Будем смотреть его всей семьей и верим в его победу. Он наша гордость. Мне хотелось бы представлять нашу страну на таком уровне.

- Что еще вас мотивирует?

- Я работаю тренером. У меня дети с проблемой в осанке, двигательного аппарата и так далее. В будущем мне бы хотелось открыть школу для таких детей. В Казахстане хорошо развита тренерская деятельность, но медицинский аспект не так развит. Хочется, чтобы это помогло в развитии нашего спорта.

Стоит отметить, что на официальном сайте национального конкурса "Мисс Казахстан - 2021" стартовало народное голосование - отдать свой голос можно здесь. За главную корону борются 28 финалисток со всего Казахстана. Среди них: титулованные победительницы с регионов, а также четыре обладательницы титулов: "Мисс Талант", "Мисс Спорт", "Мисс Милосердие" и "Мисс Fashion". 

Топ-15 будет сформирован следующим образом: 13 финалисток выберут члены жюри, одна участница - победительница интернет-голосования на сайте missqazaqstan.kz. Еще одна финалистка - победительница конкурса талантов.

Для обеспечения прозрачности проводимого конкурса жюри выберет пять девушек, которые попадут в гранд-финал и расскажут о себе. Далее в прямом эфире стартует еще одно голосование. Из пяти гранд-финалисток уже казахстанцы выберут победительницу во время прямого эфира.

Финал юбилейного 25-го конкурса "Мисс Казахстан" состоится 16 ноября. Прямой эфир будет показан на официальном YouTube-канале конкурса. Победительница "Мисс Казахстан" получит денежный приз, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами. Кроме того, гранд-финалисток в честь 25-я конкурса ждут уникальные призы.

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Метки:
Девушки в спорте Плавание Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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