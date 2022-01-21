"Где рыбачил?". Лидер "Барыса" "отдыхает" от КХЛ и привлек внимание клуба

Защитник "Барыса" Роман Савченко выложил фото своего успешного улова, показав, как проводит краткосрочный отпуск перед продолжением регулярного чемпионата в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а столичный клуб отреагировал на околоспортивный успех игрока, передает корреспондент Vesti.kz.

33-летний хоккеист вернулся в "Барыс" перед стартом текущего сезона КХЛ, а в 31-м проведенном матче набрал шесть (2+4) очков. В нескольких матчах защитник выводил казахстанцев в качестве капитана, а сейчас выходит на лед с буквой "А".

Что же касается сезона в КХЛ, то турнир был остановлен досрочно, а Лига выбирает вариант, как команды будут отбираться в Кубок Гагарина. "Барыс" сохраняет шансы на выход в плей-офф, занимая восьмое место на "Востоке", а Савченко - на рекорд по весу пойманного улова.

"Рыба моей мечты", - процитировал клубный аккаунт слова из хита, подписывая пост о "рыбаке" Савченко.

В комментариях засыпали одним вопросом: "Где рыбачил?"