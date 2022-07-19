Финляндия хочет "спасти" российских спортсменов

Член парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен, комментируя ситуацию с голкипером Иваном Федотовым, заявил, что западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) готовы предоставить российским спортсменам политическое убежище, информирует "Р-Спорт".

"Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные страны и НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище", - написал Хейнонен в Twitter.

Ранее сотрудники военкомата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге. Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз". В данный момент спортсмен находится в воинской части в Архангельской области и, как отмечал его адвокат Алексей Пономарев, "как может поддерживает физическую форму".

В понедельник российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко, сказали, что могут поменять спортивное гражданство, если россиян отстранят от всех турниров. В марте велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское.

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