Экс-чемпион мира восхитился пощечиной Уилла Смита на вручении "Оскара"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа отреагировал на инцидент, случившийся на церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", когда знаменитый американский актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джошуа разместил в сториз у себя в Instagram фотографию спарринга со Смитом, которая была сделана в 2012 году.

"Горжусь тобой, братан. В следующий раз сожми кулак", - написал британец.

Уилл Смит дал сильную пощечину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).

Отметим, что Уилл Смит удостоился "Оскара" за лучшую мужскую роль в спортивной драме "Король Ричард". Его персонаж - Ричард Уильямс - отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сестры пришли на церемонию в откровенных платьях.