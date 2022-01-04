Девушка-боец показала сногсшибательные формы

Красотка из ММА американка Валери Лоуреда снова порадовала своих подписчиков в Instagram сногcшибательными снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот раз она позирует в бикини:

На ее страницу уже подписаны 902 тысячи человек. 23-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах с 2019 года. В известной американской лиге Bellator она провела пять боев, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Благодаря ММА она обзавелась жильем, тогда как ранее, по ее признанию, зарабатывала тем, что работала официанткой. В соцсетях Валери, как многие другие девушки из мира спорта, любит выставлять откровенные фото, приведенные ниже: