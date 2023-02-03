Даррен Диц и его жена-казашка стали родителями

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц, выступающий за московский ЦСКА, впервые стал отцом, сообщают Vesti.kz.

У хоккеиста и его супруги Инкар родилась дочь.

Напомним, что Диц, уроженец Канады, был в свое время натурализован "Барысом". В Астане он и познакомился со своей супругой, которая является казашкой.

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Известно, что Инкар по образованию филолог, на родине она занималась обучением иностранцев русскому языку. Вероятно, пара познакомилась благодаря желанию Дица улучшить свои познания.

Отметим, что раньше Диц охотно выкладывал фото со своей возлюбленной в социальные сети, но затем удалил свой аккаунт.

Фото: instagram.com/darren.dietz_official

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