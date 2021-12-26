"Барби для взрослых". Ангелина Лукас взорвала Instagram необычной фотосессией

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, недавно с победы дебютировавшая в профи, провела необычную фотосессию, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram она опубликовала снимки в образы куклы Barbie. Этот образ буквально взорвал аккаунт спортсменки, на который подписано 766 тысяч человек.

Не осталась в стороне и другая казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова. "Барби для взрослых! Реально красотка такая", - написала она комментарий.