Токаев принял Головкина и озвучил задачи перед НОК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службы Aqorda.

Отмечается, что Президент был проинформирован о работе Национального олимпийского комитета и планах на предстоящий период.

Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа нашей страны на международной арене.

Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.

Глава государства поздравил Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).