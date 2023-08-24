Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Управление спортом

Автор:

Комментарии

Sport Qory: кто спонсирует казахстанский спорт и как это работает?

Sport Qory: кто спонсирует казахстанский спорт и как это работает?
©Sport Qory

Вот уже четвертый год фонд поддержки спорта - Sport Qory - активно поддерживает развитие спорта в Казахстане. О нем точно слышали те, кто активно следит за выступлениями футбольного клуба "Астана", профессионального баскетбольного клуба "Астана", хоккейного клуба "Барыс" и велокоманды Astana Qazaqstan Team, ведь все они поддерживаются фондом. 

Корреспондент Vesti.kz связался генеральным директором Sport Qory Асхатом Сейсембеком и узнал о работе и основных функциях Фонда поддержки спорта. В интервью нашему изданию спортивный функционер, в прошлом являвшийся профессиональным футболистом, рассказал о достижениях фонда за последние годы и дальнейших планах.

- Асхат Рашидович, в первую очередь, хочется спросить, что из себя представляет фонд поддержки спорта Sport Qory и за какие функции он отвечает? Многие обычные люди, интересующиеся казахстанским спортом, знают о существовании Sport Qory, но не совсем понимают, что это такое. Можете рассказать о фонде простыми словами?

- Фонд существует с 2012 года, но в нынешнем формате он работает с осени 2020 года, когда обрел статус Единого оператора по распределению внебюджетных средств. Наша основная задача – поддержка федераций и спортивных проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта. Финансирование выделяется на основании заключений, далее мы ведем мониторинг целевого использования денежных средств, принимаем отчетность, ставим определенные KPI (ключевые показатели эффективности - Прим. автора).

Также в 2021 году для уменьшения многоступенчатости финансирования профессионального спорта было принято решение передать в управление фондом четыре профессиональных клуба: ФК "Астана", ПБК "Астана", ХК "Барыс" и велокоманда Astana Qazaqstan Team. Без ложной скромности хочу отметить, что нами проведена огромная работа в части установления так называемых фильтров и лимитов, мониторинга средств, направленных на развитие профессионального спорта. В течение года шел процесс перестройки на новый формат, но уже сейчас работа клубов стала прозрачной и понятной.

- Откуда поступает финансирование в фонд?

- Основные средства поступают из квазигосударственного сектора, наш генеральный партнер – Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

- Как идет распределение средств между клубами? К примеру, как вы решаете, какая сумма будет выделена ФК "Астана", а какая ХК "Барыс" или БК "Астана"?

- Я хотел бы сразу отметить, что клубы перешли в наше управление с кредиторской задолженностью. Фондом проделана работа по утверждению лимитов и стандартов, сокращению расходов, что помогло нам решить этот вопрос. На начало 2023 года, впервые за долгие годы, у клубов не зафиксировано кредиторской задолженности. Это то, что позволяет нам испытывать удовлетворение от проделанной работы

Когда клубы только перешли в управление фондом, было необходимо оптимизировать их бюджеты и, соответственно, сократить. Для этого в конце сезона и года мы проводим анализ о проделанной клубами работе, представители клубов защищают свои бюджеты. Мы, в свою очередь, устанавливаем фильтры и лимиты. Таким образом бюджет футбольного клуба сократился в два раза, сократилось финансирование велокоманды, бюджет ХК "Барыс" остается стабильно на одном уровне.

- В каком процентом соотношении финансируются разные виды спорта? На какой из них сделан больший акцент?

- По процентному соотношению, конечно, преобладают олимпийские виды спорта. Это наше основное направление. Однако с момента приобретения статуса Единого оператора значительно увеличена поддержка инклюзивного, паралимпийских, а также национальных, массовых видов спорта. Это отражено в нашем регламенте, ведется соответствующая работа.

- Как вы находите спонсоров? И кто спонсирует казахстанский спорт?

- Как я уже отметил, наш генеральный партнер – АО "ФНБ "Самрук Казына", также мы проводим работу по привлечению спонсоров в клубы. На данный момент самым привлекательным сегментом казахстанского спорта для спонсоров является профессиональный спорт. Стоит отметить, что велокоманда Astana Qazaqstan Team привлекает европейских спонсоров, из средств которых покрывается 30 процентов их бюджета.

- Как выделенные средства доходят до детей и юниоров?

- С 2022 года мы внедрили так называемый "Механизм солидарности" с целью развития массового и детско-юношеского спорта (ДЮС). В рамках данной программы не менее 15 процентов от полученной благотворительной помощи направляется на развитие этого направления. Это может быть организация УТС (учебно-тренировочные сборы), стипендии, участие в соревнованиях и так далее, но так или иначе 15 процентов должны быть предусмотрены для развития ДЮС. Так, в 2022 году, 1,251 миллиарда тенге, или 22 процента от общей суммы утвержденной сметы расходов, было выделено на развитие ДЮС. По текущему состоянию на 2023 году выделено 1,665 миллиарда тенге, или 25 процентов.

- Насколько мы понимаем, Sport Qory можно отправить заявку на финансовую поддержку. Как это сделать?

- Одной из наших главных задач с момента получения статуса единого оператора была реформа рабочих процессов фонда. Наша цель – сделать все процессы максимально прозрачными. Мы провели переговоры с австралийским фондом (Australian Sports Foundation), c которым мы работаем примерно в одном направлении. Их работа автоматизирована примерно на 80 процентов, к такому показателю стремимся и мы. На данный момент мы внедрили автоматизированную систему подачи заявлений на получение благотворительной помощи. Сейчас любая организация или физическое лицо может подать заявку и отслеживать статус ее рассмотрения с помощью нашего сайта.

Фото: ХК "Барыс", ФК "Астана", Sport Qory©

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Спорт Казахстана Футбол Баскетбол Хоккей велоспорт Астана ФК Астана БК Барыс в КХЛ Астана велокоманда Самрук-Казына

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 12:29
Управление спортом
©Sport Qory Sport Qory: кто спонсирует казахстанский спорт и как это работает?
5 апреля, 15:00
Управление спортом
©Olympic.kz Миллиарды тенге, или сколько денег выделили на спорт в Казахстане
1 июня 2022, 17:40
Управление спортом
©Sputnik Абаев ответил на вопрос по скандальному делу экс-руководителя Минспорта
11 января 2022, 17:44
Управление спортом
©khabar.kz Назначен новый министр культуры и спорта РК
26 апреля 2021, 10:56
Управление спортом
Ерлан Кожагапанов. Фото: КФФ© Кожагапанов вернулся в спорт. Подробности
17 июня 2019, 16:50
Управление спортом
Актоты Раимкулова. Фото:primeminister.kz Назначена новый министр культуры и спорта Казахстана
17 июня 2019, 13:52
Управление спортом
Актоты Раимкулова. Фото:mks.gov.kz Согласована новая кандидатура министра культуры и спорта
29 июля 2017, 12:43
Управление спортом
Фото ПК "Астана" Дархан Калетаев встретился с президентом испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад"
18 апреля 2016, 19:41
Управление спортом
Дархан Калетаев. Фото пресс-службы ПК "Астана" На стадионах Казахстана будет аура, подобная матчам НБА. Я в это верю! - Дархан Калетаев
17 апреля 2015, 19:07
Управление спортом
Фото из архива Vesti.kz Vesti.kz запустили новую блог-платформу "Фанзона"
5 января 2015, 16:49
Управление спортом
Фото с сайта ФК "Ордабасы" "Ордабасы" вновь не сможет проводить домашние матчи Лиги Европы в Шымкенте
17 мая 2013, 13:32
Управление спортом
Полат Кырыкбаев. Фото с сайта ru.ontustik.gov.kz Назначен новый директор ДШНК и СР
21 января 2013, 19:47
Управление спортом
Фото с сайта astana.kz Спортивное ведомство страны обрело нового руководителя
14 декабря 2012, 17:04
Управление спортом
Фото пресс-службы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры Работникам спорта вручили государственные награды
17 октября 2012, 11:29
Управление спортом
Фото предоставлено пресс-службой ДШНК и СР Назначен начальник управления физкультуры и спорта Атырауской области

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus