Sport Qory: кто спонсирует казахстанский спорт и как это работает?

Вот уже четвертый год фонд поддержки спорта - Sport Qory - активно поддерживает развитие спорта в Казахстане. О нем точно слышали те, кто активно следит за выступлениями футбольного клуба "Астана", профессионального баскетбольного клуба "Астана", хоккейного клуба "Барыс" и велокоманды Astana Qazaqstan Team, ведь все они поддерживаются фондом.

Корреспондент Vesti.kz связался генеральным директором Sport Qory Асхатом Сейсембеком и узнал о работе и основных функциях Фонда поддержки спорта. В интервью нашему изданию спортивный функционер, в прошлом являвшийся профессиональным футболистом, рассказал о достижениях фонда за последние годы и дальнейших планах.

- Асхат Рашидович, в первую очередь, хочется спросить, что из себя представляет фонд поддержки спорта Sport Qory и за какие функции он отвечает? Многие обычные люди, интересующиеся казахстанским спортом, знают о существовании Sport Qory, но не совсем понимают, что это такое. Можете рассказать о фонде простыми словами?

- Фонд существует с 2012 года, но в нынешнем формате он работает с осени 2020 года, когда обрел статус Единого оператора по распределению внебюджетных средств. Наша основная задача – поддержка федераций и спортивных проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта. Финансирование выделяется на основании заключений, далее мы ведем мониторинг целевого использования денежных средств, принимаем отчетность, ставим определенные KPI (ключевые показатели эффективности - Прим. автора).

Также в 2021 году для уменьшения многоступенчатости финансирования профессионального спорта было принято решение передать в управление фондом четыре профессиональных клуба: ФК "Астана", ПБК "Астана", ХК "Барыс" и велокоманда Astana Qazaqstan Team. Без ложной скромности хочу отметить, что нами проведена огромная работа в части установления так называемых фильтров и лимитов, мониторинга средств, направленных на развитие профессионального спорта. В течение года шел процесс перестройки на новый формат, но уже сейчас работа клубов стала прозрачной и понятной.

- Откуда поступает финансирование в фонд?

- Основные средства поступают из квазигосударственного сектора, наш генеральный партнер – Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

- Как идет распределение средств между клубами? К примеру, как вы решаете, какая сумма будет выделена ФК "Астана", а какая ХК "Барыс" или БК "Астана"?

- Я хотел бы сразу отметить, что клубы перешли в наше управление с кредиторской задолженностью. Фондом проделана работа по утверждению лимитов и стандартов, сокращению расходов, что помогло нам решить этот вопрос. На начало 2023 года, впервые за долгие годы, у клубов не зафиксировано кредиторской задолженности. Это то, что позволяет нам испытывать удовлетворение от проделанной работы

Когда клубы только перешли в управление фондом, было необходимо оптимизировать их бюджеты и, соответственно, сократить. Для этого в конце сезона и года мы проводим анализ о проделанной клубами работе, представители клубов защищают свои бюджеты. Мы, в свою очередь, устанавливаем фильтры и лимиты. Таким образом бюджет футбольного клуба сократился в два раза, сократилось финансирование велокоманды, бюджет ХК "Барыс" остается стабильно на одном уровне.

- В каком процентом соотношении финансируются разные виды спорта? На какой из них сделан больший акцент?

- По процентному соотношению, конечно, преобладают олимпийские виды спорта. Это наше основное направление. Однако с момента приобретения статуса Единого оператора значительно увеличена поддержка инклюзивного, паралимпийских, а также национальных, массовых видов спорта. Это отражено в нашем регламенте, ведется соответствующая работа.

- Как вы находите спонсоров? И кто спонсирует казахстанский спорт?

- Как я уже отметил, наш генеральный партнер – АО "ФНБ "Самрук Казына", также мы проводим работу по привлечению спонсоров в клубы. На данный момент самым привлекательным сегментом казахстанского спорта для спонсоров является профессиональный спорт. Стоит отметить, что велокоманда Astana Qazaqstan Team привлекает европейских спонсоров, из средств которых покрывается 30 процентов их бюджета.

- Как выделенные средства доходят до детей и юниоров?

- С 2022 года мы внедрили так называемый "Механизм солидарности" с целью развития массового и детско-юношеского спорта (ДЮС). В рамках данной программы не менее 15 процентов от полученной благотворительной помощи направляется на развитие этого направления. Это может быть организация УТС (учебно-тренировочные сборы), стипендии, участие в соревнованиях и так далее, но так или иначе 15 процентов должны быть предусмотрены для развития ДЮС. Так, в 2022 году, 1,251 миллиарда тенге, или 22 процента от общей суммы утвержденной сметы расходов, было выделено на развитие ДЮС. По текущему состоянию на 2023 году выделено 1,665 миллиарда тенге, или 25 процентов.

- Насколько мы понимаем, Sport Qory можно отправить заявку на финансовую поддержку. Как это сделать?

- Одной из наших главных задач с момента получения статуса единого оператора была реформа рабочих процессов фонда. Наша цель – сделать все процессы максимально прозрачными. Мы провели переговоры с австралийским фондом (Australian Sports Foundation), c которым мы работаем примерно в одном направлении. Их работа автоматизирована примерно на 80 процентов, к такому показателю стремимся и мы. На данный момент мы внедрили автоматизированную систему подачи заявлений на получение благотворительной помощи. Сейчас любая организация или физическое лицо может подать заявку и отслеживать статус ее рассмотрения с помощью нашего сайта.

Фото: ХК "Барыс", ФК "Астана", Sport Qory©

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