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Головкин прибыл на встречу с главой МОК

Головкин прибыл на встречу с главой МОК
©Olympic.kz

Делегация Национального Олимпийского комитета Казахстана во главе с президентом организации Геннадием Головкиным прибыла с визитом в Лозанну (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.  

Отмечается, что рабочая поездка станет важным шагом в укреплении международных спортивных связей и содействии развития Олимпийского движения в Казахстане.  

Сегодня, 22 мая, делегация НОК Казахстана посетила Олимпийский дом в Лозанне, являющийся штаб-квартирой МОК.

Для представителей НОК Казахстана была продемонстрирована презентация Олимпийского движения, которая затрагивала различные аспекты и особенности современного его развития во всем мире.  

В рамках визита делегация НОК Казахстана проведет встречи с различными Департаментами МОК.  

Главным событием рабочего визита станет встреча Геннадия Головкина с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий МОК

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