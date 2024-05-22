Головкин прибыл на встречу с главой МОК

Делегация Национального Олимпийского комитета Казахстана во главе с президентом организации Геннадием Головкиным прибыла с визитом в Лозанну (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Отмечается, что рабочая поездка станет важным шагом в укреплении международных спортивных связей и содействии развития Олимпийского движения в Казахстане.

Сегодня, 22 мая, делегация НОК Казахстана посетила Олимпийский дом в Лозанне, являющийся штаб-квартирой МОК.

Для представителей НОК Казахстана была продемонстрирована презентация Олимпийского движения, которая затрагивала различные аспекты и особенности современного его развития во всем мире.

В рамках визита делегация НОК Казахстана проведет встречи с различными Департаментами МОК.

Главным событием рабочего визита станет встреча Геннадия Головкина с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.