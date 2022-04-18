Сексуальная казахстанская волейболистка выложила завораживающее видео

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова в своем Instagram опубликовала красивое видео с "Шымбулака", популярного в стране горнолыжного курорта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Видео она подписала так: "Мой любимый Казахстан, как ты прекрасен".

Напомним, что волейболистка клуба "Алматы" является одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. Она очень активна в соцсетях и нередко делится своими откровенными фото.

Недавно у нее в Instagram поинтересовались, вышла бы она замуж за казаха. С ее ответом можно ознакомиться здесь.

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