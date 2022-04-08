Красотка из ММА привела в восторг фанатов откровенными фото

Одна из самых сексуальных девушек ММА Рэйчел Остович опубликовала горячие фото на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летняя американка предстала в откровенном наряде, чем вызвала восторг у своих фанатов. За полчаса ее снимки лайкнули более 8 тысяч раз, тогда как на ее страницу подписаны 797 тысяч человек.

Остович с 2017 года выступала на профессиональном уровне в таких промоушенах, как Invicta Fighting Championships и UFC. В 2020-м, после нескольких поражений в UFC, приостановила свою карьеру в MMA. В апреле 2021 года перешла в BKFC - промоушен боев на голых кулаках, где в первом бою решением победила свою 28-летнюю соотечественницу Пейдж Ванзант.

Остович всегда активна в соцсетях и нередко публикует такие вот снимки:

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