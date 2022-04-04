Казахстанская боксерша восхитила фанатов горячим фото в красивой позе

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала в соцсетях свои новые фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз он позировала у ринга, сопроводив снимки подписью: "Когда идешь к цели, мир движется навстречу".

А вот какие комментарии под фото оставили ее подписчики и фанаты: "Я желаю, чтобы ты била посильнее невзгоды, которые встречаются у тебя на пути! Искренне желаю, чтобы ты дошла до цели!", "Боксерша, великая девочка, талант", "Бокс - твоя стихия", "Красивая поза", "Красотка в полутьме"...

Напомним, в декабре 2021 года Лукас дебютировала на профи-ринге против украинки Светланы Василевской. Бой прошел всю дистанцию - по итогам четырех раундов судьи отдали победу казахстанке.

В марте Лукас назвала условие для боя с Назым Кызайбай в профи. Последняя ответила на вызов.

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