"Фотки огонь". Казахстанская пловчиха покорила фанатов шикарным платьем с глубоким вырезом

Казахстанская представительница плавания Эльмира Айгалиева опубликовала фото в шикарном платье на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Айгалиева отпраздновала свое 30-летие в этом наряде. "Круто залетела в 30-ку 😍😍. Всем огромная благодарность ❤️ всех люблю 😋🥰", - написала спортсменка.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать: "Ааааууффф🔥🔥🔥шикарная, с днём рождения 🥳", "Фотки огонь 😍😍😍🔥", "Красивая 😍 с днём рождения 🎁".

Айгалиева родилась в Таразе, где и стала заниматься плаванием. Первые успехи пришли к ней довольно быстро, она стала побеждать на внутренних соревнованиях, благодаря чему в свое время попала в состав юниорской сборной Казахстана.

Она является мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Азиатских игр в закрытых помещениях, серебряным призером первенства континента-2012, победительницей открытого чемпионата Турции-2014 и неоднократной чемпионкой и рекордсменкой РК.

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