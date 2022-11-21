Экс-чемпионка мира из Казахстана побила грушу и подтянулась на турнике в сексуальном бикини

Немецкая боксерша Кристина Хаммер опубликовала у себя в соцсетях горячее видео, на котором она в сексуальном бикини бьет грушу и подтягивается на турнике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Около трех тысяч пользователей Instagram уже лайкнули ее пост, не говоря уже об оставленных под ним комментариях от фанатов.

32-летняя Кристина является уроженкой Казахстана - родилась в поселке Новодолинка в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с семьей эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году, была чемпионкой мира в среднем весе по версиям WBC и WBO.

В 2019-м проводила титульный бой с известной американской боксершой Кларессой Шилдс, которой проиграла судейским решением (92-98 и дважды 91-98).

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