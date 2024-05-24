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Чемпионка Азиатских игр из Казахстана показала откровенное видео

Чемпионка Азиатских игр из Казахстана показала откровенное видео
©instagram.com/elmira_aigaliyeva

Представлявшая Казахстан на международных соревнованиях по плаванию Эльмира Айгалиева опубликовала откровенное видео у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Она показала себя в ярком купальнике и вызвала восторг у своих подписчиков.

"Кто искренне тебя любит – это ты сам.
Кто тебя принимает со всем, что у тебя есть – это ты сам.
Кто исполняет мечты – это ты сам.
Кто выбирает быть счастливым – это ты сам".

Эти истины напоминают, что можно любить жизнь и это безопасно, если будет доверие и любовь в вашем сердце", - говорится в ее подписи к видео. 

Айгалиева - мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Азиатских игр в закрытых помещениях, победительница открытого чемпионата Турции-2014 и неоднократная чемпионка Казахстана.

Ранее Eurosport обратил внимание на казахстанку, которой принадлежат шесть рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.

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Метки:
Плавание Девушки в спорте

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