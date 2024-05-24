Чемпионка Азиатских игр из Казахстана показала откровенное видео

Представлявшая Казахстан на международных соревнованиях по плаванию Эльмира Айгалиева опубликовала откровенное видео у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Она показала себя в ярком купальнике и вызвала восторг у своих подписчиков.

"Кто искренне тебя любит – это ты сам.

Кто тебя принимает со всем, что у тебя есть – это ты сам.

Кто исполняет мечты – это ты сам.

Кто выбирает быть счастливым – это ты сам".

Эти истины напоминают, что можно любить жизнь и это безопасно, если будет доверие и любовь в вашем сердце", - говорится в ее подписи к видео.