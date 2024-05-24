Чемпионка Азиатских игр из Казахстана показала откровенное видео

Представлявшая Казахстан на международных соревнованиях по плаванию Эльмира Айгалиева опубликовала откровенное видео у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.
Она показала себя в ярком купальнике и вызвала восторг у своих подписчиков.
"Кто искренне тебя любит – это ты сам.
Кто тебя принимает со всем, что у тебя есть – это ты сам.
Кто исполняет мечты – это ты сам.
Кто выбирает быть счастливым – это ты сам".
Эти истины напоминают, что можно любить жизнь и это безопасно, если будет доверие и любовь в вашем сердце", - говорится в ее подписи к видео.
Айгалиева - мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Азиатских игр в закрытых помещениях, победительница открытого чемпионата Турции-2014 и неоднократная чемпионка Казахстана.
Ранее Eurosport обратил внимание на казахстанку, которой принадлежат шесть рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.
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