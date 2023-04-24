Бывшая футболистка взволновала фанатов горячей фотосессией

Бывшая британская футболистка команды "Чарльтон Атлетик" Мадлен Райт напомнила о себе горячим контентом, передают Vesti.kz.

Девушка опубликовала серию откровенных снимков, в которых загорает топлес.

Многим пользователям соцсетей пришлись по душе ее фото, они набрали более 28 тысяч лайков.

Напомним, что в 2021 году Мадлен Райт со скандалом ушла из "Чарльтон Атлетик". Все из-за опубликованного в соцсетях видео, на котором она пила шампанское и вдыхала веселящий газ за рулем своего автомобиля. Боссы клуба посчитали, что такое нельзя прощать и попросили ее из команды.

Девушка, как сейчас это модно, подалась зарабатывать на продажах своих откровенных фотографий. Хорошую прибыль начала получать на OnlyFans (сервис для взрослых).

При этом ей удается делать деньги на рекламе спортивной экипировки и нижнего белья. Благо, она не обделена соответствующими формами и яркой внешностью, в чем вы можете убедиться ниже:

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