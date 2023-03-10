Бывшая чемпионка мира из Казахстана похвасталась изящной фигурой в купальнике

Немецкая боксерша Кристина Хаммер опубликовала у себя в Instagram сексуальное фото, на котором позирует в купальнике, сообщают Vesti.kz.

32-летняя девушка находится в Дубае и не забывает при этом следить за своей фигурой. В соцсетях она регулярно выкладывает видео своих тренировок и советует всем держать себя в форме.

Напомним, Хаммер родилась в поселке Новодолинский Карагандинской области. В детстве вместе с семьей эмигрировала в Германию. Бывшая чемпионка мира в средней и второй средней весовых категориях по версиям WBO, WBF, WBC WIBF.

В 2019 году билась с известной американкой Кларессой Шилдс за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе и уступила ей судейским решением.

Последний раз на ринг выходила в мае прошлого года и победила по очкам россиянку Луизу Давыдову (80-72 все).

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV