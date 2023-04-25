В Британии сравнили двух горячих спортсменок и их состояние

Британская газета-таблоид The Sun рассказала об образе жизни американок Пейдж Спиранак и Пейдж Ванзант, передают Vesti.kz.
30-летняя Спиранак - инстаблогер и ютубер, инструктор по гольфу, бывшая профессиональная гольфистка.
29-летняя Ванзант - боец смешанных единоборств, рестлер, писательница и модель.
Отмечается, что обе завоевали огромное количество поклонников в социальных сетях благодаря своему контенту и потрясающей внешности.
Спиранак использует Instagram, чтобы делиться советами по игре в гольф, а также гламурными и откровенными фотографиями.
Между тем Ванзант чрезвычайно популярна на OnlyFans, где радует своих подписчиков более пикантным контентом.
Instagram дает возможность девушкам построить свой бренд и пополнять банковские счета.
Ванзант может похвастаться колоссальными 3,2 миллионами подписчиков, в то время как Спиранак имеет преимущество с 3,7 миллионами преданных поклонников.
Это позволило им стать послами брендов: Спиранак заключила сделку с букмекерской конторой PointsBet и получает хорошую прибыль от сотрудничества с различными гольф-компаниями.
Ванзант совсем недавно продала открытку со своим поцелуем фанату за ошеломляющие 10 700 фунтов стерлингов.
Ванзант и Спиранак накопили неплохое состояние. Ванзант - около 2 миллионов фунтов стерлингов, а Спиранак - около 2,4 миллиона.
Хотя это не предел, как-никак Ванзант популярна на OnlyFans, где бывшая девушка-боец UFC набирает миллионы лайков за непристойный контент, включая сексуальные фотосессии и закулисный взгляд на свою повседневную жизнь.
Спиранак пренебрегла заработком на OnlyFans, чтобы создать собственный аналогичный веб-сайт под названием OnlyPaige.
Их "подвиги" в соцсетях затмевают спортивное мастерство.
Ванзант выиграла восемь из 13 боев в ММА, прежде чем уйти из UFC после истечения срока контракта. Впоследствии она присоединилась к Bare Knuckle Fighting Championship (промоушен кулачных боев), подписав многомиллионный контракт с организацией и недавно его пролонгировав.
"Я была в UFC в течение шести лет, получая 40 000 долларов (за выступление) и 40 000 долларов (за победу), а теперь я получаю в десять раз больше, занимаясь любимым делом", - рассказала она.
Спиранак хоть и была гольфисткой, но в этом виде спорта была не столь успешна, как сейчас, когда зарабатывает хорошие деньги на рекламе. Все - благодаря привлекательной внешности и популярности в соцсетях!
Загрузка матч-центра...
Реклама