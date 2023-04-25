В Британии сравнили двух горячих спортсменок и их состояние

Британская газета-таблоид The Sun рассказала об образе жизни американок Пейдж Спиранак и Пейдж Ванзант, передают Vesti.kz.

30-летняя Спиранак - инстаблогер и ютубер, инструктор по гольфу, бывшая профессиональная гольфистка.

29-летняя Ванзант - боец смешанных единоборств, рестлер, писательница и модель.

Отмечается, что обе завоевали огромное количество поклонников в социальных сетях благодаря своему контенту и потрясающей внешности.

Спиранак использует Instagram, чтобы делиться советами по игре в гольф, а также гламурными и откровенными фотографиями.

Между тем Ванзант чрезвычайно популярна на OnlyFans, где радует своих подписчиков более пикантным контентом.

Instagram дает возможность девушкам построить свой бренд и пополнять банковские счета.

Ванзант может похвастаться колоссальными 3,2 миллионами подписчиков, в то время как Спиранак имеет преимущество с 3,7 миллионами преданных поклонников.

Это позволило им стать послами брендов: Спиранак заключила сделку с букмекерской конторой PointsBet и получает хорошую прибыль от сотрудничества с различными гольф-компаниями.

Ванзант совсем недавно продала открытку со своим поцелуем фанату за ошеломляющие 10 700 фунтов стерлингов.

Ванзант и Спиранак накопили неплохое состояние. Ванзант - около 2 миллионов фунтов стерлингов, а Спиранак - около 2,4 миллиона.

Хотя это не предел, как-никак Ванзант популярна на OnlyFans, где бывшая девушка-боец ​​UFC набирает миллионы лайков за непристойный контент, включая сексуальные фотосессии и закулисный взгляд на свою повседневную жизнь.

Спиранак пренебрегла заработком на OnlyFans, чтобы создать собственный аналогичный веб-сайт под названием OnlyPaige.

Их "подвиги" в соцсетях затмевают спортивное мастерство.

Ванзант выиграла восемь из 13 боев в ММА, прежде чем уйти из UFC после истечения срока контракта. Впоследствии она присоединилась к Bare Knuckle Fighting Championship (промоушен кулачных боев), подписав многомиллионный контракт с организацией и недавно его пролонгировав.

"Я была в UFC в течение шести лет, получая 40 000 долларов (за выступление) и 40 000 долларов (за победу), а теперь я получаю в десять раз больше, занимаясь любимым делом", - рассказала она.

Спиранак хоть и была гольфисткой, но в этом виде спорта была не столь успешна, как сейчас, когда зарабатывает хорошие деньги на рекламе. Все - благодаря привлекательной внешности и популярности в соцсетях!

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