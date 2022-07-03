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Ангелина Лукас призналась в любви к казахской кухне

Ангелина Лукас призналась в любви к казахской кухне
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас рассказала, что очень любит блюда казахской национальной кухни, сообщает корреспондент Vesti.kz. Девушка призналась, что бешбармак бывает на ее столе не только по праздникам.

"Я родилась и выросла в Казахстане. Очень люблю казахскую культуру и самое любимое в ней - это, конечно же, еда, а именно бешбармак. Бешбармак - довольно простое в приготовлении блюдо, и в основном подается к праздничному столу, но я кушаю и в обычные дни…

Если найдутся те, кто еще не пробовал, то настоятельно рекомендую, это очень-очень вкусно!" - написала Лукас в Instagram, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

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Метки:
Лукас Ангелина Девушки в спорте

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