"Антикор" разоблачил бардак в казахстанском спорте: про миллиарды тенге, легионеров и стадионы

Антикоррупционная служба заявила о вскрытии системных коррупционных рисков в сфере казахстанского спорта и речь идет о миллиардах тенге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-слудбу ведомства.

"Агентством совместно с министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в результате которого установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств. На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности Министерства туризма и спорта, на региональном уровне в областных управлениях спорта и физической культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в два раза и составил 1,4 триллиона тенге.

"На следующие три года запланировано выделение еще 1,3 триллиона тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4 место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - сказано в сообщении.

По данным "Антикора", как показал анализ, текущему положению способствует ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию госсредств:

1) явный дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений" и "массового" спорта (бюджет спорта высших достижений в девять раз больше (340 миллиардов тенге), чем на массовый спорт (35 миллиардов тенге). В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину;

2) бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами (выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, осуществляют закуп спортивной экипировки и инвентаря из одного источника по завышенной стоимости, начисления "мертвым душам", завышенную оплату труда и двойное финансирование);

3) неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО "Самрук-Қазына" (выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в пятизвездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения. За шесть лет (2018-2023 годы) на финансирование четырех профклубов направлено 138 миллиардов тенге спонсорских средств АО "Самрук-Қазына" (ФК "Астана" — 50,1 млрд тенге, ХК "Барыс" - 48,8 млрд тенге, велокоманда Astana Qazaqstan Team — 31,5 млрд тенге, БК "Астана" - 8 млрд тенге);

4) неэффективное управление спортивными сооружениями (за последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций. В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 млрд тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений);

5) мнимая реализация государственно-частного партнерства (под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта. С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 млрд тенге, из них выплачено 62 млрд тенге бюджетных инвестиций);

6) отсутствие цифровизации спортивных процессов (разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров).

"В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и так далее). Как показал анализ, причинами сложившейся ситуации являются "размытые" ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте", - добавили в ведомства.

По итогам анализа, "антикором" министерству туризма и спорта предложен комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.