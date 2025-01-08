Вода или изотоник? Что и как пить во время тренировок

Правильная гидратация - залог успешной тренировки. Баланс жидкости в организме влияет на выносливость, эффективность занятий и общее самочувствие. Что же лучше пить: обычную воду или изотоник? Все зависит от длительности, интенсивности тренировок и окружающих условий, передают Vesti.kz.

Почему важна гидратация

Во время тренировок организм теряет воду и электролиты (натрий, калий, магний) через потоотделение и дыхание. Эти вещества важны для:

поддержания водно-солевого баланса;

работы мышц;

функционирования нервной системы.

Нехватка жидкости может привести к мышечным судорогам, головокружению и даже тепловому удару.

Когда достаточно воды

Вода - идеальный выбор для коротких или умеренных тренировок. Пейте ее в следующих случаях:

тренировка длится менее 60 минут;

интенсивность невысокая (легкая пробежка, йога);

занятия проходят в комфортной температуре, без жары.

Рекомендации по употреблению воды:

Перед тренировкой: 200–500 мл за 1–2 часа до занятий.

Во время тренировки: 100–200 мл каждые 15–20 минут.

После тренировки: восполните потерянную жидкость, выпив 1,5 раза больше, чем потеряли. Если вес уменьшился на 1 кг, выпейте 1,5 литра воды.

Преимущества воды:

доступна и недорогая;

не содержит калорий или сахара;

эффективна для коротких нагрузок.

Когда выбрать изотоник

Изотоники - это спортивные напитки с электролитами и углеводами, предназначенные для длительных и интенсивных тренировок.

Показания к употреблению изотоников:

тренировка длится более 60 минут;

высокая интенсивность занятий (бег на длинные дистанции, велоспорт);

тренировки проходят в жару или при высокой влажности.

Как пить изотоники:

Перед тренировкой: 200–250 мл за 15–30 минут до занятий.

Во время тренировки: 100–200 мл каждые 20–30 минут.

После тренировки: сочетайте изотоник с водой для восстановления баланса.

Преимущества изотоников:

восполняют электролиты (натрий, калий, магний);

дают энергию за счет углеводов;

предотвращают судороги.

Вода vs. изотоник: сравнительная таблица







Параметр

Вода

Изотоник









Продолжительность тренировок

< 60 минут

> 60 минут





Интенсивность

Низкая или умеренная

Высокая





Температура среды

Комфортная

Жаркая, влажная





Состав

Только вода

Вода, электролиты, углеводы





Калорийность

0 калорий

20–60 калорий на 100 мл







Заключение

Если вы тренируетесь меньше 60 минут с умеренной нагрузкой, выбирайте воду - она недорогая, эффективно утоляет жажду и легко усваивается. Для более длительных и интенсивных тренировок, особенно в жарких условиях, выбирайте изотонический напиток, чтобы восстановить электролиты и поддерживать уровень энергии. Внимательно слушайте свое тело и выбирайте то, что подходит именно вам!