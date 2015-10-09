Ученые выявили идеальный порядок тренировок для ускорения похудения

Исследователи из Фуцзяньского педагогического университета в Китае пришли к выводу, что выполнение силовых упражнений перед кардионагрузкой способствует более интенсивному сжиганию жира и увеличивает общую физическую активность в течение дня, передают Vesti.kz со ссылкой на Journal of Exercise Science & Fitness.

В эксперименте приняли участие 45 молодых людей с ожирением в возрасте от 18 до 30 лет. Добровольцев разделили на три группы: одна осталась без изменений в образе жизни, а две другие тренировались трижды в неделю по часу.

Различие между тренировочными группами заключалось в последовательности упражнений. Одна группа начинала с силовой нагрузки, другая - с кардио. В программу входили базовые силовые упражнения - жим лежа, становая тяга, приседания - и получасовая работа на велотренажере. Все участники носили фитнес-трекеры для точного учета активности.

По итогам 12-недельной программы обе группы улучшили сердечно-сосудистые показатели, увеличили мышечную массу и снизили общий процент жира. Однако более выраженные результаты по снижению общего и висцерального жира показали участники, начинавшие с силовых тренировок.

Также у этой группы значительно повысилась активность в повседневной жизни: они стали делать в среднем на 3500 шагов больше в день, тогда как вторая группа прибавила лишь около 1600 шагов. Кроме того, у первой группы наблюдался больший рост мышечной выносливости и силы.

Ученые объясняют это тем, что силовые упражнения сначала истощают запасы гликогена - основного источника энергии для мышц. После этого организм активнее сжигает жир во время последующего кардио. Этот метаболический механизм, по мнению авторов, и обеспечивает более эффективное снижение жировых отложений.