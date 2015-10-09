Ученые выяснили, почему люди отказываются от здорового образа жизни

В последние годы все больше людей по всему миру отказываются от здорового образа жизни - уменьшается число занимающихся спортом и следящих за питанием. Ученые из Великобритании попытались выяснить, что мешает людям придерживаться ЗОЖ, передают Vesti.kz.

Согласно исследованию, 38 процентов опрошенных не могут изменить питание и физическую активность из-за нехватки мотивации, еще 35 процентов - из-за чувства усталости.

Молодежь и женщины чаще чувствуют усталость

Наибольшее число жалоб на усталость наблюдается среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет - 48 процентов участников этой возрастной группы указали усталость как главный барьер. Среди людей старше 55 лет таких оказалось вдвое меньше - 23 процента.

Также отмечены различия между мужчинами и женщинами: 40 процентов женщин признались, что чувствуют себя слишком уставшими для перехода к здоровому образу жизни, тогда как среди мужчин этот показатель составил 29 процентов.

Недостаток уверенности у молодых

Еще одним серьезным препятствием оказался недостаток уверенности: об этом сообщили 26 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Среди респондентов старше 55 лет с подобным чувством сталкиваются только 9 процентов.

Другими факторами также стали высокая стоимость продуктов правильного питания – 30 процентов, нехватка времени – 26 процентов.

Читайте также: Ученые из Гарварда назвали лучшие виды спорта для долголетия