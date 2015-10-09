Ученые развенчали популярный миф про 10 000 шагов в день

Ходьба остается одним из самых доступных и эффективных способов укрепить здоровье. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, для достижения максимальной пользы организму вовсе не обязательно проходить 10 000 шагов в день, передают Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.

Цифра в 10 000 шагов, как оказалось, не имеет медицинского обоснования - она появилась в рамках рекламной кампании шагомера, созданного к Олимпийским играм 1964 года в Токио. Название устройства "манпо-кей" - переводится как "счетчик 10 000 шагов", а иероглиф 万, обозначающий 10 000, напоминает шагающего человека.

Сколько шагов достаточно?

Ученые из JAMA Neurology проанализировали данные 78 430 человек (средний возраст 61 год) в течение почти 7 лет. Они обнаружили, что уже 3 800 шагов в день снижали риск деменции на 25 %, а "оптимальная доза" - около 9 826 шагов - уменьшала риск наполовину.

Более свежий обзор с участием 226 000 человек показал, что 2 337 шагов в день снижали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а 3 867 - от любых причин. Каждые дополнительные 1 000 шагов сокращали риск смерти еще на 15 %.

Для тех, кто моложе 60 лет, "золотой диапазон" составляет 7 000–13 000 шагов, а для старше 60 - 6 000–10 000 шагов в день, согласно анализу Европейского журнала профилактической кардиологии (2023).

Важна не только длина, но и скорость

Исследование BMJ Heart отслеживало 420 925 участников (в среднем 13 лет) и показало: люди, которые ходили со средней скоростью (3–4 ми/ч) или быстро (>4 ми/ч), снижали риск аритмий на 35 % и 43 % соответственно в сравнении с медленным темпом.

Даже короткие интенсивные интервалы ходьбы (не менее 30 минут суммарно за день) снижали риск кардиологических нарушений на 27 %, частично благодаря улучшению метаболизма и снижению воспаления.

Итог - каждый шаг и темп имеют значение

3 800 шагов - 25 % снижение деменции.

≈9 800 шагов - 50 % снижение риска деменции.

2 300–4 000 шагов - снижение смертности.

6 000–10 000+ шагов - максимальная польза для сердца.

Средний/быст­рый темп (не менее 3 –4 миль/ч) снижает риск аритмий на треть или более.

Рекомендации для читателей

1. Ставьте реалистичные цели

Начните с 4 000–6 000 шагов в день и постепенно повышайте до 10 000, если позволяет здоровье.

2. Ходите быстрее

Добавьте интервальную ходьбу: 30 минут в умеренном или быстром темпе в любой удобный момент.

3. Сосредоточьтесь на регулярности

Важно не столько количество шагов, сколько последовательность и умеренная интенсивность.

Вывод: каждый шаг приближает вас к здоровью. Не обязательно стремиться к 10 000 - главное, чтобы движения было достаточно и с правильной интенсивностью.