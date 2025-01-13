Ученые развенчали миф о ходьбе в десять тысяч шагов

Ходьба давно считается эффективным способом поддержания формы, но новые исследования показывают, что магическое число в 10 000 шагов в день может быть не таким важным, как считалось ранее. Все зависит от времени тренировок, их интенсивности и диеты, сообщают Vesti.kz.

Ключевые факторы для похудения

Доктор медицинских наук Дональд Д. Хенсруд утверждает, что ходьба помогает сжигать калории, однако ее эффективность возрастает при сочетании с правильным питанием. Например, 30 минут быстрой ходьбы ежедневно позволяют сжечь около 150 калорий, но больший результат достигается за счет увеличения темпа и продолжительности.

Рекомендации для физических нагрузок:

Аэробная активность: не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивных упражнений в неделю.

Силовые тренировки: упражнения для всех основных групп мышц дважды в неделю.

Начинающим рекомендуется начинать с коротких прогулок и постепенно увеличивать их продолжительность и интенсивность.

Что лучше: время или шаги?

Многолетнее исследование в США с участием 15 000 женщин старше 62 лет, проведенное Brigham and Women's Hospital, показало, что 8000–8500 шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Однако подобного эффекта можно достичь и за счёт 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Это позволяет предположить, что считать шаги необязательно, а акцент лучше делать на продолжительность и качество нагрузки.

Итоги исследования:

Женщины, делающие до 3000 шагов в день, имеют выше риск болезней сердца и смерти.

Те, кто проходят 8000–8500 шагов или уделяют физическим упражнениям 200 минут в неделю, улучшают свое здоровье на 40%.

Подход к тренировкам

Эксперты отмечают, что нет универсальной формулы для всех. Выбор между шагами или временем зависит от комфорта мониторинга. Например, ходьбу и бег проще отслеживать по количеству шагов, а для плавания и езды на велосипеде оптимальнее контролировать длительность тренировок.

Заключение

Для похудения и укрепления здоровья сосредоточьтесь на сочетании физической активности с правильным питанием. Если предпочитаете ходьбу, старайтесь двигаться в активном темпе не менее 30 минут в день. Но помните: эффективность тренировок увеличивается с их продолжительностью, интенсивностью и систематичностью.