Ученые разработали инновационный метод борьбы с ожирением

Исследователи предложили инновационный метод борьбы с ожирением, направленный на уменьшение всасывания жиров в тонком кишечнике. Новый подход основан на использовании наночастиц, которые доставляют терапевтические молекулы непосредственно в пищеварительный тракт, сообщают Vesti.kz.

Как работает метод

Основной целью исследования, опубликованного в журнале Advanced Science, стал фермент SOAT2. Этот фермент играет ключевую роль в усвоении жиров организмом. Ученые разработали способ блокировки SOAT2, чтобы уменьшить количество жиров, усваиваемых при переваривании пищи.

"В течение многих лет исследователи изучали жировой обмен, но найти эффективный способ блокировать поглощение жиров было сложно. В то время как большинство стратегий направлены на снижение потребления жиров с пищей, наш подход нацелен непосредственно на процесс поглощения жиров организмом", - заявляют авторы исследования.

Система доставки наночастиц

Разработанная система основана на использовании наночастиц, содержащих терапевтические молекулы. Они помещаются в специальные капсулы, которые доставляют действующее вещество в кишечник. В результате у мышей, участвовавших в испытаниях, наблюдалось значительное снижение всасывания жиров, даже при высококалорийной диете.

Преимущества нового метода

Неинвазивный способ лечения.

Снижение риска побочных эффектов по сравнению с существующими методами.

Удобство для пациентов благодаря локальному воздействию на кишечник.

Перспективы разработки

Ученые считают, что предложенное лечение может стать революционным шагом в борьбе с ожирением и связанными с ним заболеваниями. Будущие исследования направлены на адаптацию метода для применения у людей и изучение его долгосрочной безопасности и эффективности.