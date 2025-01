Ученые обнаружили 14 генов, удваивающих потерю веса

©depositphotos.com

Исследователи из Университета Эссекса в Англии выявили 14 генов, связанных со способностью человека эффективно терять вес. Результаты работы опубликованы в Research Quarterly for Exercise and Sport, передают Vesti.kz.