Ученые назвали лучшие упражнения для работы мозга

Даже легкие физические нагрузки положительно влияют на работу мозга, установили австралийские исследователи. Для улучшения когнитивных функций необязательно заниматься интенсивным спортом - достаточно умеренной активности, передают Vesti.kz.

Сотрудники Университета Южной Австралии изучили 133 научные работы, охватывающие более 258 тысяч участников. Наибольший эффект на память, внимание и общее состояние мозга оказали йога, тайцзи и экзергеймы - активные видеоигры вроде Nintendo Wii Sports и Beat Saber.

Йога, согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Sports Medicine, снижает уровень стресса и укрепляет префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за принятие решений. Оптимальная частота занятий - 2–3 раза в неделю по 20–30 минут.

Тайцзи, известный как "медитация в движении", улучшает концентрацию и память за счет плавных и осознанных движений. Рекомендуется практиковать его 3 раза в неделю по 20–60 минут.

Экзергеймы способствуют развитию координации и скорости реакции, одновременно активируя когнитивные зоны мозга. Ученые советуют заниматься ими 3–5 раз в неделю по 20–30 минут.

"Даже легкие упражнения способны поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе", - отметил ведущий автор исследования Бен Сингх.

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