Тренер раскрыла способ похудеть с помощью ходьбы

Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, как использовать ходьбу для похудения и поддержания здоровья. Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Ленту.ру".

Ходьба как кардиотренировка

По словам специалиста, чтобы ходьба могла заменить кардионагрузку и сжигать лишние калории, важно придерживаться быстрого темпа. Сердцебиение должно увеличиваться, дышать необходимо через нос, а разговоры лучше исключить, чтобы не снижать интенсивность.<< />>

Усложнения для повышения эффективности

Для того чтобы подключить к работе дополнительные группы мышц, тренер рекомендует добавить следующие элементы:

Ходьба по лестнице - поднимайтесь и спускайтесь пешком вместо использования лифта.

Подъемы в горку - такая нагрузка особенно эффективна для проработки ягодиц.

Работа руками - выполняйте движения, как во время бега, чтобы активнее задействовать мышцы верхней части тела.

Оптимальная длительность прогулок

Бахтурина советует гулять около двух часов в день, разделяя это время на несколько подходов, если непрерывная ходьба невозможна. Для более длительных прогулок рекомендуется следующий план:

10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела.

30-40 минут активной ходьбы в интенсивном темпе.

Завершение прогулки - переход к более медленному темпу для восстановления.

Польза прогулок

Регулярная ходьба помогает не только сбросить лишний вес и держать мышцы в тонусе, но и оказывает положительное влияние на зрение. По мнению эксперта, длительные прогулки могут улучшить общее состояние здоровья и поднять настроение.

Вывод

Ходьба в интенсивном темпе с включением лестниц или горок может стать полноценной кардиотренировкой. Главное - соблюдать рекомендуемый режим и не забывать об активности каждый день для достижения наилучших результатов.